Yeni sezonda TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele edecek olan Altınordu, iç ve dış transferde çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Kırmızı-lacivertliler, bu süreçte iki genç oyuncusunu daha profesyonel yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) U18/19 Takımımızda forma giyen ve bu sezon A Takıma yükselen başarılı oyuncularımızdan İlkan Sever ve Yusuf Talga ile profesyonel sözleşme imzaladık" ifadeleri kullanıldı. İHA