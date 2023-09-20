Valilik toplantı salonunda çalıştayda, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli konuşma yaptı.

Çalıştaya Vali Mehmet Ali Özkan, Vali Yardımcısı Adnan Kayık, Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, STK temsilcileri ve ilgili kurum yetkilileri katıldı.

Çalıştayda "Aile, Eşitlik ve Adalet", "Aile, Sosyal Kalkınma ve Refah", "Aile, Hayat Boyu Gelişim ve Öğrenme", "Aile, Çevre ve İklim", "Aile, Teknoloji ve Dijitalleşme", "Aile Odaklı Sosyal Hizmetler" konuları ele alındı.

"EKONOMİKLEŞTİRMİŞ AİLE YAPISIYLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Toplantı öncesinde bir açıklama yapan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, “Hiçbir aile yapısı buna bizler de dahil olmak üzere temelde sağlam değilse bunun gidişatı ve sonucu maalesef farklı neticelere sebebiyet veriyor. Biz bir zamanlar büyük aile idik öyle başlamıştık. Daha sonra çekirdek aileye dönüştük. Şu anda da genel itibariyle birbirinden habersiz sosyal medyanın yetiştirdiği çocuklar veyahut da sosyal medya odaklı çocuklar ve daha çok yaşam biçimini ekonomikleştirmiş bir bakış açısıyla dönüşmüş bir aile yapısıyla karşı karşıyayız. Burada temel konu her şeyin başında temel konu anne ve babaların doğru eğitimi ve doğru yetiştirilmesi. Milli Eğitim, Sosyal Hizmetler, Diyanet ve farklı kurumların toplumda yer alan tüm kurumların paydaş olarak katılması bu konu üzerinde çalışması ve düşünülmesi gereken bir konu. Bizim çocukluğumuz Münir Özkul'la, Adile Naşit'in bir aileyi ayakta nasıl tutulur filmleriyle geçti değil. Bir aileyi anne ayakta tutar, baba ayakta tutar. Aile nasıl olunur durumunu görüyorduk. Buna benzer sinema filmlerini izlemekle geçti. Şu andaki görseller, gerek sosyal medya üzerinde, gerekse televizyon filmleri, gerekse sinema filmleri üzerinden çekip bir aile yapısı üzerine kurgulanmış, ekonomik kaygılarla yol yürüyen, bir yapıya dönüşmüş bir algıyla yolumuza devam ediyoruz. Burada toplumda bir bütün aile olmanın yanı sıra sadece ebeveyn açısından bakarsanız çocuklara ben size bakıyorum. Eve akşam ekmek getiriyorum. Modeli üzerine kurgulanmış. Mutluluğun, huzurun, acının çok paylaşıla gelmediği, ailelerin aslında sadece apartmanda değil, evin içinde bile insanların birbirinden çok haberdar olmadığı bir yapıya dönüşmüş vaziyetteyiz. Bu da toplum sorunları söz yerindeyse millet olarak bağlarımızın zayıflamasına sebebiyet veriyor” ifadelerini kullandı.

15 BİN OLAN SAYI 23 BİNLERE ÇIKTI

Neşeli, 10 yıl önce koruma altına alınan çocuk sayısının 15 bin olduğunu belirterek bu sayının 23 binlere çıktığını söyledi.

Neşeli yaptığı açıklamada, “Aile konusuna dikkat çekilebilmesi için bu çalıştayı düzenledik. Bundan 10 yıl öncesinde 15 bin olan koruma altına alınan çocuk sayısı bugün 23 binlere çıktı. Yapılan istatistiklere baktığımızda suça sürüklenen çocukların yüzde 70’nin bölünmüş aile çocukları olduklarını görüyoruz. Parçalanan ailelerin toplumu tehdit ettiği bir gerçek. Aile ile ilgili mutlaka uygulanmakta olan kanunlarımız var. Ailenin korunması, kadına yönelik aile içi şiddetin önlenmesi Yozgat’ımızda ki 4’üncü ana sorun maalesef aile içi şiddet. Düzenlediğimiz çalıştayımızda 'Aile, Eşitlik ve Adalet', 'Aile, Sosyal Kalkınma ve Refah', 'Aile, Hayat Boyu Gelişim ve Öğrenme', 'Aile, Çevre ve İklim', 'Aile, Teknoloji ve Dijitalleşme', 'Aile Odaklı Sosyal Hizmetler' konularını ele alacağız” diye konuştu. (Alpaslan Demir)