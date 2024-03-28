Eczaneler, halk sağlığını koruma ve bireylerin sağlıklı ilaç teminini sağlama konusunda hayati bir rol üstlenirler. İlaçların güvenli ve doğru bir şekilde temin edilmesini sağlayan eczanelere her saatte ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle akşam saatleri veya gece geç saatlerde acil ilaç ihtiyacı doğabilir. Bu tür durumlarda başvurulan nokta ise nöbetçi eczaneler olmaktadır. Bu nedenle hızla bir eczane bulup ilacı temin etmek önemlidir. Bu bağlamda, nöbetçi eczanelerin adres ve iletişim bilgilerine hızlıca ulaşmak kritik bir önem taşır.
MERKEZ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
GÜLSEDA ECZANESİ
Aşağınohutlu Mah. Meydan Yeri Cad. No:68/A BÜYÜK CAMİ KARŞISI
03545033333
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AKDAĞMADENİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
ASLAN ECZANESİ
Yeşiltepe Mah. İstiklal Cad. No:15/C
03543143454
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AYDINCIK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
BEŞTAŞ ECZANESİ
YENİ MAHALLE BEKİR BOZDAĞ CAD.NO:28
03544871695
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BOĞAZLIYAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
HAYAT ECZANESİ
ÇARSI MAH. KAYSERI CAD. NO:5
3546454333
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ÇANDIR BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
FATİH ECZANESİ
CUMHURİYET MAHALLESİ DR MEHMET MURAT BULVARI N0:40 ÇANDIR/YOZGAT
03547161330
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ÇAYIRALAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
SOYLU ECZANESİ
Bağlarbaşı Mah. Tekke Cad. No:5/4
03547361066
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ÇEKEREK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
ÇAKIROGLU ECZANESİ
BAHÇELIEVLER MAH. SORGUN CAD. NO:3
3544681329
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KADIŞEHRİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
FATİH ECZANESİ
Kadıoğlu Mah.Cumhuriyet Bulvarı No:83/B
03543754140
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SARAYKENT BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
SARAYKENT ECZANESİ
FATIH SULTAN MEHMET MAH. GAZI MUSTAFA KEMAL BULVARI NO:65/5
3543686647
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SARIKAYA BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
YILDIZ ECZANESİ
ZİRAAT BANKASI KARŞISI KARSIYAKA MAH. BARAN CAD. NO:8
03547724972
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SORGUN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
ENİSE NUR ECZANESİ
Sorgun devlet hastanesi karşısı Ahmet Efendi Mah. Şehit Cemal Şimşek Cad. No:28A/11
03545020203
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ŞEFAATLİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
YENİ ECZANESİ
BAHÇELIEVLER MAH. ATATÜRK BULV. NO:2/D
03545642518
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YENİFAKILI BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
YÜCEL ECZANESİ
BANKALAR CAD. NO:1
3546121975
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YERKÖY BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
DİLAN ECZANESİ
HAŞİM KILIÇ MAH. ŞEHİT KORGENARAL OSMAN ERBAZ CAD. NO:26/C
03545160244
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