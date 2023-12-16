Tahmini Okuma Süresi: dakika

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik sürdürülen çalışmalar tam gaz devam ediyor.

A.G isimli şüpheli şahsın Kayseri’den Boğazlıyan ilçesine uyuşturucu maddesi getireceği bilgisi alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri olaya müdahale ederek uyuşturucuya geçit vermedi.

Konu üzerine İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığınca; uyuşturucu maddelerini kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında 16 Aralık 2023 tarihinde; Boğazlıyan ilçesinde (A.G) isimli şüpheli şahıs Kayseri’den Boğazlıyan ilçesine uyuşturucu maddesi getireceği bilgisi alınmıştır. Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yozgat İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce 16 Aralık 2023 günü yapılan operasyonda; 38 XX plakalı araç durdurulmuş, (A.G) isimli şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Araçta ve şahıs üzerinde yapılan aramada 18.47 gram metamfetamin ele geçirilmiştir. Yakalanan (A.G) isimli şüpheli şahıs hakkında adli işlemler devam etmektedir. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı olarak uyuşturucu maddelerin imalatı, kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir” denildi.