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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 milyon Bağ-Kur'lunun beklediği erken emeklilik için beklenen açıklamayı yaptı. Bağ-Kur prim eşitlemesi düzenlemesi ile 9000 günden 7200 güne düşürülmek istenen çalışma günü için Bakan Işıkhan, “O söz mutlaka yerine gelecek” ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kabine Toplantısı sonrasında 1 milyon Bağ-Kur’lu ve ev hanımlarına müjdeli haberi paylaştı.

Bağ-Kur’la ilgili, emekli prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200’e düşürülmesiyle alakalı bir vaatlerinin olduğunun hatırlatılması üzerine, "Orta Vadeli Planda hayata geçireceğiz. Onda sıkıntı yok. O söz mutlaka yerine gelecek ama bütçe disiplininden de çok uzaklaşmamamız gerekiyor. Kadınlara prim desteğini de gündemimize alacağız tabii ki" dedi.

EV HANIMLARINA PRİM DESTEĞİ

Ev kadınlarına prim desteği konusuna ilişkin konuşan Işıkhan, "Gündemimizde var, orta vadede. Madde, madde ele alacağız inşallah. Tamamen bütçe disiplinine bağlı. Allah nasip ederse enflasyon hedefimizi tutturduk, refah artışını da gerçekleştirmiş olacağız. Refahta artış olduktan sonra her şey daha da iyi olacak" dedi.