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Yarışlar başlıyor

Yozgat Çamlığı Milli Parkı’nda gerçekleştirilecek olan Yozgat Ulusal Dağ Bisikleti yarışları 5 Ağustos’ta halk yarışları ile başlayacak.

03 Ağustos 2022 Çarşamba 17:13
Yarışlar başlıyor

Büyükler, gençler, U17 ve U15 kategorilerinde yaklaşık 300 civarında sporcunun katılımı ile gerçekleştirilecek olan 6 Ağustos Cumartesi günü sporcuların katılımı ile devam edecek olan yarışlar 7 Ağustos Pazar günü final müsabakaları ve madalya töreni ile sona erecek. 3’üncüsü düzenlenecek olan Ulusal Dağ Bisikleti yarışması 5 Ağustos da halk yarışı ile başlayacak. 6 Ağustos da profesyonel sporcuların gelişi ile beraber kayıtları ve akşamüzeri saat 18.30'da Sondan Kaçma Yarışını Lise Caddesinde yapılacak. 7 Ağustos da Çamlık Milli Parkında Ulusal Dağ Bisikleti yarışı saat 09.00’da başlayacak. 

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Son Güncelleme: 03.08.2022 17:23
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