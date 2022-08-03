Yarışlar başlıyor

Büyükler, gençler, U17 ve U15 kategorilerinde yaklaşık 300 civarında sporcunun katılımı ile gerçekleştirilecek olan 6 Ağustos Cumartesi günü sporcuların katılımı ile devam edecek olan yarışlar 7 Ağustos Pazar günü final müsabakaları ve madalya töreni ile sona erecek. 3’üncüsü düzenlenecek olan Ulusal Dağ Bisikleti yarışması 5 Ağustos da halk yarışı ile başlayacak. 6 Ağustos da profesyonel sporcuların gelişi ile beraber kayıtları ve akşamüzeri saat 18.30'da Sondan Kaçma Yarışını Lise Caddesinde yapılacak. 7 Ağustos da Çamlık Milli Parkında Ulusal Dağ Bisikleti yarışı saat 09.00’da başlayacak.

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