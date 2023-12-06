Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

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Şüphelilerin iş yeri ve ikametlerindeki aramada, 93,18 gram uyuşturucu madde, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız 2 tabanca ve av tüfeği, 225 fişek, hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 19 bin 750 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA