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Milli Takım kadrosu belli oldu

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı tarafından Grekoromen Milli Takım Matteo Pellicone Ranking Serisi kadrosu belli oldu.

22 Haziran 2022 Çarşamba 02:11
Milli Takım kadrosu belli oldu

İtalya’nın başkenti Roma’da 22-25 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılacak olan Matteo Pellicone Ranking Serisi’nde mindere çıkacak Grekoromen Stil Milli Takım kadrosu belli oldu. Şampiyonda antrenörlüğü Şaban Donat ve Cenk İldem üstlenecek. Şampiyonada mindere çıkacak sporcular: 60 kilogramda Ekrem Öztürk, 67 kilogramda Furkan Yıldız, 72 kilogramda Selçuk Can, 77 kilogramda Abdurrahman Kalkan, 82 kilogramda Hasan Berk Kılınç, 87 kilogramda Emincan Enez, 87 kilogramda Mehmet Ali Küçükosman, 97 kilogramda Beytullah Kayışdağı, 97 kilogramda İbrahim Tığcı ve 130 kilogramda Rıza Kayaalp. 
KADIN MİLLİ TAKIM 
KADROSU BELLİ
Kadın Milli Takım İtalya Ranking Serisi kadrosu belli oldu. Roma’da yapılacak olan Matteo Pellicone Ranking Serisi’nde mindere çıkacak Kadın Milli Takım kadrosu belli oldu. Antrenörlüğünü Turhan Aslantürk ve İbrahim Yorulmaz’ın üstleneceği Kadın Milli Takım Kadrosunda yer alacak sporcular: 50 kilogramda Zehra Demirhan, 50 kilogramda Emine Çataloğlu, 57 kilogramda Elvira Kamaloğlu, 72 kilogramda Ayşegül Özbeğe ve 76 kilogramda Mehtap Gültekin. 
»Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Milli Takım Kadrosu Belli Oldu
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