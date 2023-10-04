Yapay zekâdan Şanlıurfa'da nasibini aldı. Yapay zeka teknolojileri son yıllarda pek çok alanda büyük bir etki yaratıyor.
Bu sefer ise Türkiye'nin 81 isminin yapay zekâ tarafından yeniden yazıldı.
MZT adlı bir firma tarafından yapılan araştırma sonucunda Şanlıurfa ilinin adı "Gaziantep" olarak değiştirildi. Sadece Şanlıurfa değil, Türkiye'nin dört bir yanındaki illerle de bu yapay zeka dalgasından nasibini aldı. Muğla "Gaziantep" olarak değerlendirilirken, Yozgat "Boğazlıyan", Sivas "Şehriye", Tokat "Kalevana" ve Kayseri ise "Marşeş" olarak adlandırıldı. (Haber Merkezi)Kaynak: İleri Gazetesi