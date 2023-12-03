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Altınkaynak, Kadışehri Kaymakamı Tahir Ardal ve Çekerek Kaymakamı Fidan Bozkır'ı makamlarında ziyaret ederek ilçelerin eğitim süreçleri hakkında konuşarak fikir alışverişinde bulundu.

Kadışehri ve Çekerek İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerini ziyaret eden Altınkaynak, İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve personelleriyle sohbet etti.

İlçelerdeki okullarda bir dizi ziyarette bulunan Altınkaynak, ilçe Milli Eğitim Müdürleri ve okul yöneticilerinden eğitim öğretim süreçleri ve uygulanan projeler hakkında bilgi alarak okulların birimlerinde incelemelerde bulundu.

Öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya gelen Altınkaynak, öğrencilerde hedef belirleme, rehberlik faaliyetleri, kitap okumanın önemi ile akademik başarıya katkıları, yeteneklere özgü sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenleme konularına değinerek fikir alışverişinde bulundu.

Kadışehri ve Çekerek ilçelerinde özel öğrenci yurtlarında denetlemelerde bulunan İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak yerinde incelemeler yaparak yurtlar hakkında yetkililerinden bilgi aldı.