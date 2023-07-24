Saruhanlı ilçesi Hatıplar Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Yangına Manisa Orman İşletme Şefliği’ne bağlı 39 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 dozer ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri karadan, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 10 uçak ve 19 helikopter havadan müdahale ediyor. Yaklaşık 7 saattir devam eden yangında alandan yükselen dumanlar rüzgarın etkisiyle İzmir’e taşınırken, gökyüzü dumanla kaplandı. İHA