Pandemi döneminde, Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen "Hayat Eve Sığar" uygulaması, Türkiye'nin COVID-19 pandemisiyle mücadelesinde önemli bir araç haline geldi. Ancak aylar süren sessizlik sona erdi ve uygulamaya beklenen güncelleme sonunda geldi. İşte Hayat Eve Sığar uygulaması hakkında merak edilen detaylar:

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI NEDİR VE NASIL KULLANILIR?

Hayat Eve Sığar uygulaması, COVID-19 pandemisi sırasında halkın sağlığını korumak ve virüsün yayılmasını kontrol altında tutmak amacıyla geliştirilen bir mobil uygulamadır. Bu uygulama, kullanıcıların güncel COVID-19 istatistiklerini, riskli bölgeleri, hastane ve eczane bilgilerini, COVID-19 test sonuçlarını ve daha fazlasını öğrenmelerini sağlar. Ayrıca, kullanıcılar aile üyelerini ekleyebilir ve onların sağlık durumlarını takip edebilirler.

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?

Uygulamayı indirip kurmak oldukça basittir. İşte adım adım yapmanız gerekenler:

Uygulama Mağazası: Eğer bir iOS cihaz kullanıyorsanız, App Store'a gidin. Android kullanıcıları için ise Google Play Store'a gidin.

Arama ve İndirme: Uygulama mağazasında "Hayat Eve Sığar" uygulamasını arayın. Uygulamayı bulduğunuzda, "İndir" veya "Yükle" düğmesine tıklayarak cihazınıza indirin.

Kurulum: İndirme işlemi tamamlandığında, uygulamayı açın ve kurulum talimatlarını izleyin. Bu adımlar genellikle telefon numarası doğrulamasını içerir.

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI NASIL KULLANILIR?

Uygulamanın tam işlevselliğini kullanabilmesi için konum servislerine ve Bluetooth'a erişim izni vermeniz gerekebilir. İzinleri verdikten sonra, uygulama sizin için riskli bölgeleri gösterebilir ve temas takibi yapabilirsiniz. İşte uygulamanın başlıca özellikleri:

Kullanmaya Başlama: Uygulama kurulduğunda, güncel COVID-19 bilgilerini alabilir, test sonuçlarınızı girebilir ve aile üyelerinizi ekleyebilirsiniz.

Güncel Veriler: Uygulama, her gün güncellenen COVID-19 verilerini sunar. Bu veriler arasında vaka sayıları, iyileşenlerin sayısı ve vefat edenlerin sayısı yer alır.

COVID-19 İstatistikleri: Uygulama, Türkiye genelinde ve bölgelere göre güncel COVID-19 istatistiklerini sunar.

Riskli Bölgeler Haritası: Uygulama, kullanıcıların bulundukları bölgenin risk seviyesini gösteren bir harita sunar.

COVID-19 Test Sonuçları: Kullanıcılar, COVID-19 test sonuçlarını uygulama üzerinden girebilirler.

HES Kodu İşlemleri: Uygulama üzerinden HES (Hayat Eve Sığar) kodu oluşturabilirsiniz. Bu kod, seyahatlerde kullanılır ve COVID-19 temas takibine yardımcı olur.

Aile Takibi: Kullanıcılar, aile üyelerini uygulamaya ekleyebilirler ve onların sağlık durumlarını takip edebilirler.

Yoğunluk Haritası: Uygulama, kullanıcılara yoğunluk haritası sunar, bu sayede acil ihtiyaçlarda bilinmesi gereken yerleri gösterir.

Güncel Bilgilendirme ve Uyarılar: Uygulama, kullanıcıları güncel COVID-19 bilgileri ve önemli uyarılar konusunda bilgilendirir.

Konum Tabanlı Uyarılar: Kullanıcılara, bulundukları konuma bağlı olarak riskli bölgelere yaklaştıklarında uyarılar gönderilebilir.

COVID-19 Rehberi: Uygulama içinde kullanıcıların COVID-19 hakkında faydalı bilgilere ve rehbere erişmelerini sağlar.

Sosyal ve Psikolojik Destek: Uygulama, kullanıcılara pandemi döneminde sosyal ve psikolojik destek sağlayan içeriklere erişim imkanı sunar.

Hızlı İletişim: Acil durumlarda Sağlık Bakanlığı'nı aramak için hızlı iletişim seçenekleri sunar.

HES KODU NASIL ALINIR?

Hayat Eve Sığar mobil uygulamasını telefonunuza indirin ve kurun. Uygulamayı Google Play Store veya App Store'dan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulamayı açtığınızda "Giriş Yap" veya "Üye Ol" seçeneklerinden birini seçin ve gerekli bilgileri girerek hesap oluşturun veya mevcut bir hesaba giriş yapın.

Uygulama içindeki "HES Kodu İşlemleri" bölümüne gidin. Bu bölümde "Yeni Kod Ekle" veya benzer bir seçenek olmalıdır.

Kişisel bilgilerinizi ve seyahat bilgilerinizi girmeniz istenecektir. Bu bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurun.

İşlem tamamlandığında size bir HES kodu verilecektir. Bu kod, seyahatlerde veya giriş gerektiren yerlerde istenildiğinde göstermek için kullanılır.

SMS KODU İLE HES KODU ALMA!

Cep telefonunuzun SMS uygulamasını açın.

Yeni bir mesaj oluşturun.

"HES" yazın.

Boşluk bırakın ve sırasıyla T.C. Kimlik Numaranızı, sırasıyla Baba Adınızın ilk harfini (büyük harf), Soyadınızın ilk harfini (büyük harf) ve son olarak 10 haneli bir seyahat tarihini (GGAAAYYYYY formatında) yazın.

Örnek: HES 12345678901 A B 01012021

Hazırladığınız mesajı "2023" numarasına gönderin.

Kısa bir süre sonra SMS ile size bir HES kodu gönderilecektir.

ALO 184'Ü ARAYARAK HES KODU ALMA

Cep telefonunuzdan veya sabit telefonunuzdan "184" numarasını arayın.

Telefonun diğer ucundaki yetkililere kimlik bilgilerinizi ve seyahat tarihini verin.

Yetkililer size telefon görüşmesi sırasında bir HES kodu verecektir.