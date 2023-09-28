MZT firmasının yürüttüğü bir araştırmaya göre, Türkiye'nin 81 ilinin isimleri yapay zekâ tarafından yeniden düzenlendi.

Bu sonuçlara göre, Erzurum ilinin ismi artık "Gelimos" olarak değiştirildi.

Yapay zekâ teknolojileri, son yıllarda pek çok alanda büyük bir etki yaratıyor. Türkiye'nin illerinin isimlerinin dahi yapay zekâ tarafından değiştirildiği bu yeni araştırma, bu etkiyi bir kez daha gözler önüne seriyor. MZT adlı bir firma tarafından gerçekleştirilen araştırma sonucunda, Erzurum ilinin adı "Gelimos" olarak değiştirildi.

Erzurum'un yanı sıra, Türkiye'nin diğer illeri de bu yapay zeka dalgasından etkilendi. Yozgat artık "Boğazlıyan", Sivas "Şehriye", Tokat "Kalevana" ve Kayseri ise "Marşeş" olarak adlandırılıyor. (Haber Merkezi)