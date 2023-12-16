Tahmini Okuma Süresi: dakika

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşlara ve esnaflara Kadın Destek Uygulaması (KADES), Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA), Hayvan Durum İzleme (HAYDİ), En İyi Narkotik Polisi Anne, dolandırıcılık, sahte para ve kış lastiği konularında bilgilendirme yapılarak broşür dağıtımı yapıldı.

KADES NEDİR?

KADES, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri biraz da olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulamadır. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve acil durumlarda ilk aklınıza gelecek acil müdahale uygulamasıdır. KADES uygulaması, son yıllarda giderek artan kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve kadınlara yardım edebilmek amacıyla geliştirilmiş. Eşinden veya bir başkasından şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınlar, akıllı telefonları üzerinden yapacakları ihbarlarda hızlı bir şekilde bu iş için kurulan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi’ne ulaşabiliyorlar. Akıllı telefon kullanıcısı bir kadının, Google Play Store ve Apple Store uygulamasından indireceği “Kadın Destek Uygulamasını (KADES)”, T.C. Kimlik Numarasını girerek ve sonrasından EGM serverlarından gelen aktivasyon kodu ile aktif hale getirebileceği uygulama ile aile içi ve kadına yönelik şiddet mağduru kadınların acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak bir tuşla 155 Polis İmdat Acil Çağrı Merkezine ulaşarak, yardım çağrısının yapıldığı olay yerine en yakın ekip veya devriyenin sevk edilerek olaya müdahalesi sağlanacaktır.

UYUMA NEDİR?

Uyuşturucu madde kullanımı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de başta gençler olmak üzere toplum açısından büyük tehlike arz etmektedir. Uyuşturucu ile etkin mücadelede kolluğun suç ile mücadelesi kadar, toplumun bu konuda bilinçlendirilmesi de kaçınılmazdır. Başta gençler olmak üzere vatandaşları bu konuda bilinçlendirmek amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü'nün tamamen yerli ve milli bir yazılımla gerçekleştirdiği, akıllı telefonlardan Google Play Store ve Apple sanal mağazalarından ücretsiz olarak temin edilebilen UYUMA Uygulaması aktif hale getirildi. UYUMA projesi, teknolojik imkânlar aracılığıyla uyuşturucu ile mücadelede vatandaş duyarlılığını oluşturmak, toplumsal sorumluluk bilincine uygun şekilde ve daha etkin hale getirmek suretiyle kalıcı ve güçlü bir mücadele ortamı oluşturmak amacıyla hazırlandı. Bu proje ile uyuşturucu suçlarına daha seri müdahale imkânı sağlanması hedeflenmiştir. Uygulamanın önemli özelliklerinden biri ise bildirim yapanın kimlik bilgilerinin kesinlikle gizli kalması, bildirim yapanın numarasının görünmesi ve soruşturmanın hiçbir aşamasında üçüncü kişiler tarafından kesinlikle bilinmeyecek olmasıdır. Uygulamayı telefonlarına indiren vatandaşlar, kişisel bilgilerini sisteme kaydettikten sonra uygulamayı kullanmaya başlayacaktır. Sokakta gördüğü uyuşturucu ticaretini polise bildirmek isteyen vatandaş, uygulamadaki butona basarak ihbarda bulunacak. Sisteme konum bilgisiyle birlikte düşen ihbar, bölgeye en yakın ekibe iletilecek. İhbarcının kimliği kesinlikle gizli tutulacaktır.

HAYDİ NEDİR?

Çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçmek, vatandaşların bu konuda duyarlılığını arttırarak bu mücadeleye paydaş etmek için HAYDİ adı altında bir mobil ihbar aplikasyonu oluşturulmuş ve 28.07.2020 tarihi itibariyle hizmete girmiştir. HAYDİ uygulaması Apple Store ve Play Store üzerinden cep telefonlarına indirilebilecek olup vatandaşların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve doğum tarihi bilgilerini yazarak uygulamaya giriş yapabileceklerdir. Sonrasında cep telefonuna gelen doğrulama kodunun girilmesi ile uygulama aktif hale gelecektir. Ayrıca vatandaşlar bu uygulama üzerinden ihbar konusu ile ilgili fotoğraf da paylaşabilecektir.

EN İYİ NARKOTİK POLİSİ ANNE PROJESİ NEDİR?

İçişleri Bakanlığı tarafından, çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçilmesi amacıyla "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" hayata geçirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesiyle, uyuşturucuyla mücadelede annelere yönelik farkındalık ve bilinçlendirme çalışması yürütülerek, uyuşturucu kullanımının henüz başlamadan önüne geçilmesi hedefleniyor.