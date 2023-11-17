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Genel Müdürlük yetkilileri 07-09 ve 10-12 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen denetimleri kamuoyuyla paylaştı.

Yetkililerden yapılan açıklamada, “Alkol ve uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımına bağlı meydana gelen trafik kazalarının en aza indirilmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla 10-12 Kasım 2023 tarihleri arasında ülke genelinde özel denetim gerçekleştirildi. 46 bin 653 araç ve sürücü kontrol edildi. Bin 538 sürücünün alkol etkisinde araç kullandığı, 2 sürücünün uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisinde araç kullandığı tespit edilerek idari ve adli işlem başlatıldı. 63 sürücünün teknik cihazla ölçüm yapılmasını kabul etmediğinden sürücü belgesi geçici olarak geri alındı" denildi.

Yapılan açıklamadının devamında, "Yük taşıyan araçlara yönelik özel denetim kapsamında ise Sürücülerin başta hız olmak üzere araç kullanma süreleri, yükleme, uygun şeritte sürme ve diğer kurallara yönelik ihlallerinin önlenerek araçların trafiğe uygun hale getirilmesi ve sürücülerin trafik kurallarına uyma düzeylerinin arttırılarak trafik kazalarının azaltılması amacıyla 07-09 Kasım 2023 tarihleri arasında Yük taşıyan araçlara yönelik ülke genelinde eş zamanlı olarak özel denetim gerçekleştirildi" ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın son kısmında ise şu bilgiler yer aldı: "94 bin 388 araç ve sürücü denetlendi. Bin 92 sürücünün çalışma ve dinlenme sürelerine uymadığı, 973 araçta takograf bulundurulmadığı ve kullanılmadığı, 452 araçta ağırlık ve yükleme kurallarına uyulmadığı, 205 aracın zorunlu haller dışında gerekli önlemleri almadan karayolu üzerinde durakladığı veya park ettiği, 136 aracın arka koruma çerçevesinin standartlara uygun olmadığı, 77 araçta arka koruma çerçevesinin bulunmadığı tespit edildi. Toplam 8 bin 710 trafik kural ihlali tespit edildi. Türk Polis Teşkilatı olarak sürücülere hem kendilerinin hem de diğer yol kullanıcılarının can güvenliklerini sağlamak için hız sınırları ile diğer trafik kurallarına uymalarını hatırlatır, denetimlerin devam edeceğini kamuoyuna saygıyla duyururuz.”