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Sarıkaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sürücüleri hem denetliyor hem bilinçlendiriyor.

Sarıkaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kazaların önüne geçmek için denetimlerine ve bilgilendirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Huzurlu Trafik denetimleri kapsamında denetleme yapan ekipler, sürücüleri bilinçlendirmek adına denetimlerini sürdürüyor. Vatandaşların güvenliğini sağlamak, trafik kazalarını minimuma indirmek amacıyla gerçekleştirilen denetimde, genel güvenlik kurallarına uyulması hususları hatırlatıldı.