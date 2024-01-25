Sarıkaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sürücüleri hem denetliyor hem bilinçlendiriyor.

Yozgat'ta dolandırılacaktı: Emniyetin dikkati sayesinde kurtuldu! Yozgat'ta dolandırılacaktı: Emniyetin dikkati sayesinde kurtuldu!

Sarıkaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kazaların önüne geçmek için denetimlerine ve bilgilendirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Daha fazla canımız yanmasın’ 2

Huzurlu Trafik denetimleri kapsamında denetleme yapan ekipler, sürücüleri bilinçlendirmek adına denetimlerini sürdürüyor.  Vatandaşların güvenliğini sağlamak, trafik kazalarını minimuma indirmek amacıyla gerçekleştirilen denetimde, genel güvenlik kurallarına uyulması hususları hatırlatıldı. 

Kaynak: Hakan Demirbaş