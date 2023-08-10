Antik kenttin termal suyundan birçok ürün üreten Sarıkaya Belediyesi, duş jeli de üretti.

Roma döneminden günümüze uzanan Sarıkaya kaplıcalarının şifalı suyundan üretilen ürünler Yozgat’a ayrı bir değer katıyor.

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, “Antik Roma Hamamı Basilica Therma’nın şifalı suyundan duş jelini de kendi tesisimizde üretmeye başladık. Eylül’de raflarda” diyerek müjdeyi verdi.

Markası ve tescili belediyeye ait olan duş jelinin fiyatının da uygun olacağını kaydeden Başkan Açıkel, şifalı suyla üretildiği için cildi tahriş etmeyeceğini ve vücutta bir krem etkisi yaratacağını söyledi.

EYLÜL AYINDA RAFLARDA

Duş jelini kendi tesislerinde üretmeye başladıklarını söyleyen Açıkel, “Antik Roma Hamamı Basilica Therma’nın şifalı suyundan kaliteli ürünler üretmeye devam ediyoruz. Üretimini yaptığımız sıvı sabun ve şampuanın yanına şimdi de duş jelini ekledik. Üretimine başladığımız duş jelinin ismini de Hoperi koyduk. Roma Hamamı’nın yapılmasına vesile olan Roma prensesinin ismi Hoperi’dir. Sarıkaya’nın milattan önceki ismi de Hoperi’ydi. Yaptığımız duş jelini kadın ve erkeğin kullanılabileceği bir kokuyla üretildi. Henüz piyasada satışı yok. Ama Eylül ayında raflarda yerini alacak” şeklinde konuştu.

KREM DE YAPACAKLAR!

Şifalı sudan bir de krem yapmayı düşündüklerini aktaran Açıkel, “Bir de krem yapmayı düşünüyoruz. Kremi de, sıcak su gidince dibinde bir tortu bırakıyor. O tortu krem yapmaya çok uygunmuş. Biraz maliyetli bir iş, belki uzun sürer ama yapılırsa çok güzel olacak. Ürünlerimizi kullananlarda olumlu dönüşler alıyoruz. İnşallah daha fazla üretimi de yapacağız” ifadelerini kullandı. Melike Aslı Arslan