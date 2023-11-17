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Pansiyonları ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan, çalışmaları yerinde inceledi. Ziyaretleri kapsamında Şehit Beytullah Yeşilay İmam Hatip Ortaokulu’nu ziyaret eden Doğan, taşımalı öğrencilerin beslenme ihtiyaçlarının karşılandığı yemek hanede incelemelerde bulundu.

Kapsamlı ve kapsayıcı eğitim için çalışmalara devam ettiklerini belirten Doğan, “İlçemiz Şehit Beytullah Yeşilay İmam Hatip Ortaokulunda taşımalı öğrencilerimizin beslenme ihtiyaçlarının giderildiği alanlar bakım ve onarımdan geçirilirken ayrıca okullarımızdaki derslikler ve ortak alanlar, istenen eğitim ortamlarına dönüştürülmektedir. Ara tatili fırsata çeviren ve eğitim ortamları için özverili çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.