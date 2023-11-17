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Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, geçtiğimiz ay temelini attıkları 3 bin tonluk tatlı içme suyu deposunun inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Yılmaz, gerçekleşen incelemeler sorasında şu açıklamalarda bulundu: "Geçtiğimiz ay temelini attığımız 3 bin tonluk tatlı içme suyu depomuzun inşasına tüm hızıyla devam ediyoruz. İnşallah depomuzu en kısa sürede tamamlayarak hemşehrilerimizi tatlı su ile buluşturmak nasip olur."

Başkan Yılmaz, depoda kullanılacak malzemelerin de en kaliteli malzemeler olduğunu belirterek, "Depomuzun hem kapasitesi hem de kalitesi açısından hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacağına inanıyorum. Depomuz tamamlandığında hemşehrilerimiz daha sağlıklı ve güvenilir içme suyuna kavuşmuş olacak" diye konuştu.

Başkan Yılmaz’ın incelemelerinde belediye başkan yardımcısı Cemil Kaplan’da eşlik etti.