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Yozgatlı vatandaşları da ilgilendiren sağlık problemi hakkında uzmanlar uyardı.

Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri İç Hastalıkları Uzmanları Uzm. Dr. M. Atakan Canbulat ile Uzm. Dr. M. Sami Şen, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) hakkında uyarılarda bulunarak önemli bilgiler verdi.

"KADINLARDA SIKLIKLA GÖRÜLÜYOR"

"KOAH yaşam konforunu çok olumsuz etkileyen bir hastalıktır" diyen Uzm. Dr. M. Atakan Canbulat, "Sigaranın en büyük zararlarından biride hayatımızı olumsuz etkileyen konforumuzu bozan sabaha kadar balgamlı öksürüklere ve nefes darlığına neden olan KAOH Hastalığıdır. Günümüzde sigarayla mücadeleye rağmen KOAH'ın gittikçe arttığını görüyoruz. Önceden erkeklerde sıklıkla görülen KOAH, şimdi ise maalesef kadınlarda sıkça görülmektedir. Bu kadınlarda da sigara içme oranının arttığına işarettir. KOAH'a yakalanmamak için hava kirliliğinden ve mutlaka ne yapıp edip sigaradan uzak durulması gerekiyor. Sadece içme anlamında değil sigara içilen yerde de durulmaması gerekmektedir. Bu anlamda nefes dolu bir yaşam için, hemen doktorunuza başvurup bir solunum testi de yaptırmayı ihmal etmeyin” ifadelerini kullandı.

"SİGARADAN UZAK DURUN"

KOAH’ın kronik bir solunum hastalığı olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. M. Sami Şen ise "KOAH'ın temelinde iki hastalığın birleşiminden de oluşur diyebiliriz. Bunlar kronik bronşit ve amfizemdir. Kronik bronşit solunum yollarının uzun zamandır zararlı gazlara, maddelere maruz kalması sonucu oluşan hava yollarımızın, bronşlarımızın doğal yapısını kaybettiği sık sık öksürük ve balgam şikayetleri ile seyreden bir kronik hastalıktır. Bunun yanında akciğer içerisindeki alveollerin hasar gördüğü bir akciğer hastalığı olan amfizemde hava keseciklerinin bozulmasıyla ve akciğerlerimizde dev balonlar haline gelmesiyle oluşan kronik bir hastalıktır. Amfizem ve kronik bronşit ikisi birlikte bazen önce amfizem sonra kronik bronşit, ilerlediğinde ise KOAH adını verdiğimiz hastalık karşımıza çıkmaktadır. KOAH hayatımızın bir gerçeğidir kronik bir hastalıktır. Maalesef geri dönüşü olmayan bir hastalıktır. Bu anlamda sigara gibi zararlı maddelerden uzak durmak gerekiyor. KOAH Hastalığının en iyi çözümü hiç yakalanmamaktır" diye konuştu.