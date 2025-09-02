Sağlık Bakanlığı 18 bin yeni personel alacak
Yozgat’ta yapımına başlanan İl Jandarma Komutanlığı Yeni Hizmet Binası ve Tesisleri projesinde önemli bir adım atıldı.

Vali Mehmet Ali Özkan, AK Parti Milletvekili Süleyman Şahan, Belediye Başkanı Kazım Arslan, İl Jandarma Komutanı Albay Cezmi Yalınkılıç ve il protokolünün katılımıyla düzenlenen törende kurban kesildi, dualar edildi. Ardından ilk beton döküldü ve inşaat çalışmaları başladı.

Vali Özkan, Bozok Yaylası’nda her gün yeni bir yatırımı hayata geçirdiklerini ve vatandaşlara hizmet etmek için çalışmaya devam ettiklerini belirterek, "Bu sayede Türk milletinin kadim toprakları olan Yozgat coğrafyasını imar etmeye, mamur etmeye devam ediyoruz. Bunların yanı sıra en büyük inşaat gönüllerdedir. Türk milletinin birliğine, beraberliğine örnek yol yürüyüşümüzle gönülleri nakış nakış işlemeye, gönülleri kazanmaya ve elleri tutmaya devam ediyoruz" dedi.

AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, “Yozgat’ta yapımına başlanan İl Jandarma Komutanlığı Yeni Hizmet Binası ve Tesisleri projesinin ilimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Yeni hizmet binası tamamlandığında, modern imkanlarla güçlü bir altyapı sağlayarak vatandaşlara sunulan güvenlik hizmetlerinin kalitesinin artırılması hedefleniyor.

