Türk Dünyasının Son Yıllarında ki En Büyük Yatırımı

1,1 milyar doların üzerinde gerçekleşen satın alma bedeli, Türk iş dünyasında son yılların en büyük işlemi oldu. Hepsiburada'nın; Kaspi çatısı altında ürün ve hizmet kalitesini bir üst seviyeye taşımaya, inovatif dijital ürün ve hizmetlerle paydaşlarının hayatlarını iyileştirmeye, KOBİ ve perakendecileri global rekabete karşı güçlendirerek işlerini büyütmeye odaklandığı belirtildi.

Hepsiburada Gelecek Vizyonu Görüşüldü

Avrupa Erkek Basketbol Şampiyonası 2025 organizasyonu kapsamında, ev sahibi Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen basın buluşmasında Kaspi'nin Türkiye'ye bakışı ve Hepsiburada'nın gelecek vizyonu hakkında değerlendirmelerde bulunan Hepsiburada Kurumsal İlişkiler, İletişim ve Sürdürülebilirlik Başkan Yardımcısı Cem Tanır, yeni küresel düzende e-ticaretin ülkelerin ekonomik gücünün çok önemli bir unsuru olduğunun altını çizerken, e-ticaretin tüm dünyada önümüzdeki 15 yılın en önemli rekabet ve değer yaratma alanı olacağını ifade etti.

Türkiye Ekonomik Lider Konumunda

Bugün küresel düzeyde e-ticaretin üç kutuplu hale geldiğini ifade eden Cem Tanır, "Günümüzde e-ticaret platformlarının küresel rekabetinde 3 eksen ve 3 yapay zekâ ekosistemi öne çıkıyor. ABD, Çin ve ‘bölgesel şampiyonlar' arasındaki rekabet sadece şirketlerin değil, ülkelerin gelecekteki ekonomik güçlerini de belirleyecek. Orta Asya'da Kaspi, Güney Amerika'da Mercado Libre, Kore'de Coupang, Polonya'da Allegro, Kuzey Afrika'da Jumia gibi platformlar bölgesel şampiyonlara liderlik ediyor. Türkiye'nin yerel-bölgesel şampiyonu ise 25 yıldır Hepsiburada. Dolayısıyla Kaspi ve Hepsiburada geçmişte de aynı eksende, benzer vizyona sahipti. ‘E-ticarette dünya ikiden büyüktür ve öyle de olmalıdır. Ülkelerin, bölgelerin dijital geleceğini sadece Silikon Vadisi ya da Shenzhen belirleyemez. Ülkeler ABD ya da Çin'in global vizyonlarından bağımsız şekilde kendi dijital geleceklerini şekillendirebilir. Bu yüzden Kaspi'nin Hepsiburada satın alması çok önemli bir gelişme. Türkiye'nin bölgemizdeki ekonomik ve teknolojik liderlik vizyonuyla, Hepsiburada'nın dijital yetkinlikleri ve Kaspi'nin veri, dijital ürün ve fintek uzmanlığı arasında çok güçlü bir uyum var" dedi.

1.5 Milyar Dolar Yatırım Kapıda

Kaspi'nin dünyada büyük ilgi gören, yenilikçi ve benzersiz bir iş modeli bulunduğunu sözlerine ekleyen Cem Tanır, "Bu iş modeli hakkında Harvard son 5-6 yılda iki farklı vaka çalışması yayımladı. Bu çalışmalar bugün hâlâ Harvard'daki MBA müfredatında öğrencilere okutuluyor. Bugün sürekli olarak dijitalden ve onun dönüştürücü gücünden bahsediyoruz ama Kaspi bu dönüşümü iş sonuçlarına bu kadar net şekilde yansıtan dünyadaki sayılı şirketlerden biri. Türkiye'deki banka satın alımının tamamlanması ve fintek yatırımlarıyla birlikte, Kaspi'nin sadece 2025'te Türkiye'ye yapacağı yatırım 1,5 milyar dolara ulaşacak. Bu 2025'te ve son yıllarda yurtdışından Türkiye'ye yapılan en büyük yatırım. Bunu ülkemiz için de çok önemli bir gelişme olarak görüyoruz. Bu vizyon ve yatırımlarla Türkiye'nin bölgesel bir dijital güç merkezi olması için çalışıyoruz" dedi.

Odak Nokta Türkiye Olacak

Hepsiburada'nın davetlisi olarak Riga'ya Türk Milli Takımı'nı desteklemek için gelen Kaspi Yatırımcı İlişkileri Yönetici Direktörü David Ferguson ise, Türkiye'nin Kaspi için çok önemli olduğunu belirtirken, "Türkiye 85 milyon nüfusu, güçlü girişimcilik ruhu, köklü ticari mirasıyla olağanüstü bir pazar. Kaspi'nin Kazakistan'da kendini kanıtlamış, dünyaya örnek olmuş bir iş modeli var. Ama amacımız bu yaklaşımı ‘kopyala-yapıştır' şeklinde Türkiye'ye taşımak değil; başarısı kanıtlanmış pazar yeri, fintek ve ödeme inovasyonlarımızı Türkiye'nin kendine özgü koşullarına uyarlamak. Türkiye'de ilk önceliğimiz ise hem müşterilerin hem de satıcıların mevcut hizmetlerden gerçekten mutlu olmasını sağlamak. Onlara en iyi deneyimi yaşatmak. Bu yüzden 2025, bizim için ‘önce nitelik, sonra nicelik' yılı. Yani çok sayıda çözümü bir anda pazara sunmayacağız. Var olan çözümlerimizi ilk etapta çok daha iyi seviyeye taşıyacağız. Türkiye gerçekten çok büyük ve çok potansiyelli bir pazar. O yüzden gelecek 5-10 yıllık dönemde, tüm odağımız Türkiye'de olacak. Kaspi olarak buraya kısa vadeli kazançlar için değil, tüm paydaşlar için uzun vadeli değer yaratmak için geldik" şeklinde konuştu.