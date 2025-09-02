SGK düzenlemesine göre, prim gününü dolduran ancak yaş şartını bekleyen çalışanlar için çeşitli seçenekler bulunuyor. Bu kapsamda: kadın çalışanlar doğum borçlanması ile eksik primlerini tamamlayabilirken, erkek çalışanlar için de askerlik borçlanması, emeklilik yaşını yıllar öne çekebiliyor.

Prim açığını kapatanlar ise normal emeklilik yaşını beklemeden maaş bağlatabiliyor.

Malulen Emeklilik

Çalışma hayatında sağlık sorunları yaşayanlar için malulen emeklilik büyük bir fırsat.

En az %60 iş gücü kaybı olan ve 1800 prim günü bulunan kişiler, yaş şartına bakılmadan emekli olabiliyor.

*Başkasının bakımına muhtaç olanlar, sadece 1800 gün prim ile emeklilik hakkı elde edebiliyor.

Engelli Raporu Bulunanlara Kolaylık

%40 ve üzeri engelli raporu olan çalışanlar için süreç kolaylaştırıldı. Bu kişiler, 3600 prim günü ile emekli olabiliyor.