İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından okul servis araçlarına yönelik denetimler aralıksız devam ediyor.

Ekipler tarafından çocukların okullarına daha güvenli bir şekilde gidip gelmeleri için okul servis araçları ve sürücülerine yönelik özel denetimler gerçekleştirileceği bildirilirken, denetimlerin eğitim ve öğretim yılı boyunca aralıksız devam edeceğini vurguladı.

Akdağmadeni Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada ise, denetimlerde okul çağındaki çocukların huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarını sağlamak ve servis sürücülerinin dikkat ve hassasiyetlerini en üst düzeyde tutarak bu araçların karışabileceği trafik kazalarını önlemenin amaçlandığı belirtildi.

“EN KIYMETLİ YOLCULARI TAŞIYORSUNUZ”

Geleceğin teminatı çocukların okullarına güven içinde gitmesi, evlerine huzur içinde dönmesi için okul servis denetimlerinin hassasiyetle devam ettiğini belirten yetkililer, “Okul servisi sürücülerimiz, sizler dünyanın en kıymetli yolcularını taşıyorsunuz. Araçlarımızın bakımını ihmal etmeyin. Eksiksiz yola çıkmayalım. Hız ve trafik kurallarına uyalım” dedi.

YIL BOYUNCA SÜRDÜRÜLECEK!

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, eğitim ve öğretim yılı boyunca öğrencilerin güvenli bir şekilde taşınması için denetimlerin aralıksız sürdürüleceği ifade edildi.

Jandarma ekiplerince, öğrenci servis araçlarının yönetmeliklere uygun olarak çalışıp çalışmadıkları, araçların işletme ruhsatları ile yetki belgelerinin olup olmadığı ve yönetmelikte belirtilen kriterlere uygunluğu kontrol edildi. (Haber Merkezi)