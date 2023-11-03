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Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamdi Temel, TÜBİTAK Bilim Söyleşileri kapsamında Bursa Dr. Necla Yazıcıoğlu İlkokulu’nda “Görünmeyen Tehlike Mikroplastikler” adlı seminer verdi.

İlkokul öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği seminerde Prof. Dr. Hamdi Temel, çevre bilincini aşılamaya çalıştı.

Çevre kirliliğinin tüm insan sağlını etkilediğini belirten Temel, son yıllarda çok farklı hastalıkların türemesinin en önemli nedenlerinden birisinin insanların sağlıklarını dikkat etmemeleri olduğunu söyledi.

“MİKROPLASTİKLER HAVADA BİLE VAR”

Sağa sola atılan plastiklerin toprakta çözünmesi ile toprağın fiziksel ve kimyasal özelliklerinin değiştiğini vurgulayan Temel, bununda bitkilere, hayvanlara ve en sonunda insanlara zararlı etkiler gösterdiğini anlattı. Temel, seminer sonunda öğrencilerden çevreyi kirletmeyeceklerine dair söz aldı. Seminerde akademik bilgilerini paylaşan Temel, mikroplastiklerin havada bile var olduğunu söyledi. Temel, “Artık uç noktalardayız. Akciğerlerimizde bu mikroplastikler var ise denizlerimiz ve topraklarımız kirlendikten sonra havamızı da kirletmişiz demektir” dedi.

“PET ŞİŞELERDEN SU İÇMEYİN!”

Gazlı içeceklerin yerine daha sağlıklı içecekleri içmeleri gerektiğini söyleyerek öğrencilerden bu konuda da söz alan Temel, bol su içmeleri gerektiğini belirtti. Ancak pet şişelerden su içerken çok dikkatli olmalarını söyleyen Temel, güneş ışınlarına maruz kalan pet şişelerden su içmemelerini, mümkün olduğunca cam şişeler ve çelik mataralardan su içmeleri gerektiğini ifade etti. Temel, neden pet şişelerden su içmenin zararlı olduğunu ise kendi yaptığı akademik çalışmalardan örnekler vererek açıkladı.

Öğretim Üyesi Temel konuşmasının sonunda, “Beni sizlerle buluştuğu için TÜBİTAK’a çok teşekkür ederim” dedi.

Bol soru cevaplı geçen seminere öğrenciler aktif olarak katıldı.

Okul Müdürü Vahdet Okulevi, seminerin çok verimli geçtiğini ve kendisinin de bu bilgilerden istifade edeceğini söyleyerek Prof. Dr. Hamdi Temel ve söyleşi sorumlusu Öğretmen Elif Aydemir hocaya teşekkür belgelerini takdim etti.