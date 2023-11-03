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Türkiye'de iş dünyası, 2022 yılında büyük değişimlere tanıklık etti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan 2022 yılı sektör bilançoları raporu, 15 sektörün kar elde ettiğini ve 2 sektörün zarar ettiğini ortaya koydu. İşte 2022'de dikkat çeken sektörler ve firma dağılımları:

PERAKENDE VE TOPTAN TİCARET: FİRMA SAYISINDA LİDER

2022 yılında incelenen 17 sektör arasında en fazla firmaya sahip olan sektör perakende ve toptan ticaret oldu. Türkiye'de toplam 982 bin 182 firma içinde bu sektörün sahip olduğu firma sayısı dikkat çekti.

MADENCİLİK VE TAŞOCAKÇILIĞI: KARLILIĞIN ÖNCÜSÜ

Aktif kârlılığı, özkaynak kârlılığı ve net satış kârlılığı kalemlerine göre incelendiğinde, 2022 yılında karlılığın lideri madencilik ve taşocakçılığı sektörü olarak belirlendi. Madencilik sektörü, yüzde 24,2 aktif karlılık, yüzde 47,91 özkaynak karlılık oranlarıyla dikkat çekti.

İMALAT SEKTÖRÜ: MADENCİLİKTEN SONRA GELEN

Madencilik sektörünü takip eden bir diğer karlı sektör ise imalat sektörü oldu. İmalat sektörü, yüzde 9,57 aktif karlılık oranı ve yüzde 26,36 özkaynak kârlılığıyla 2022 yılında başarılı bir performans sergiledi.

EĞİTİM VE GAYRİMENKUL: ZARARLA KAPATAN SEKTÖRLER

Ne yazık ki, 2022 yılında zararla kapanan iki sektör eğitim ve gayrimenkul sektörleri oldu. Eğitim sektöründe aktif kârlılık ve özkaynak kârlılığı yüzde eksi 7,99, net satış kârlılığı yüzde eksi 2,81 olarak gerçekleşti. Gayrimenkul sektörü ise aktif karlılıkta yüzde eksi 4,41, özkaynak kârlılığında yüzde eksi 43,7 ve net satış kârlılığında yüzde eksi 18,77 oranlarıyla zararla kapandı.

FİRMA SAYILARI DEĞERLENDİRMESİ

TÜİK'nin açıkladığı verilere göre, Türkiye'de 17 sektörde toplam 982 bin 182 firma bulunuyor. Toptan ve perakende ticaret sektörü en fazla firmaya sahip iken onu imalat sektörü takip ediyor. Su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme sektörü ise en düşük firma sayısına sahip sektör olarak belirlendi, bu sektörde 2 bin 924 firma bulunuyor.

2022 yılı iş dünyasının bu dikkat çeken başlıkları, ekonomiye dair önemli bir bilanço sunmaktadır. İş dünyasının gelecekteki performansını şekillendirecek bu veriler, ekonomi analistleri ve girişimciler tarafından yakından takip edilmeye devam edecektir.