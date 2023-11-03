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Yozgat Şehir Hastanesi ile Yozgat Kanser Hastaları Moral ve Motivasyon Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği konferansta; kanser, meme kanseri ve Yozgat Şehir Hastanesi onkoloji servisi hakkında bilgiler verildi.



Konferansa AK Parti Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül, AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, siyasi parti il başkanları, sendika başkanları, bazı ilçe ve belde belediye başkanları, bürokrat ve bürokrat eşleri katıldı.



Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan’ın konuşmasıyla başlayan konferansta, AK Parti Milletvekili Abdulkadir Akgül ve Dernek Başkanı Ayşe Yurdagül birer konuşma yaptı.



12 yataklı kemoterapi merkezinde ve 24 yataklı onkoloji servisinde onkoloji uzmanı gözetiminde hastalara kaliteli ve ulaşılabilir bir hizmet sunulduğunu söyleyen Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan, “Türkiye’nin ve Avrupa’nın ilk dijital hastanesi olarak büyük bir aile bilinciyle hareket edip sorumluluklarımızın farkındayız. Hastanemiz kurulduğu günden bugüne hastalarımızın takip ve tedavilerini il dışına gitmeye gerek kalmadan hastanemizde yapılması adına kanser teşhis ve tedavisi konusunda Yozgat’a en iyi hizmeti sunma gayreti içerisindedir. Kanser konusunda personellerimiz ve vatandaşlarımıza gereken bilgilendirmeleri ve taramaları her fırsatta yapıyoruz. Personellerimizin taramalarını düzenli aralıklarla yaptırmaları konusunda teşvik ediyoruz. 10 yataklı kemoterapi merkezimizde ve 24 yataklı onkoloji servisimizde onkoloji uzmanımızın gözetiminde hastalarımıza kaliteli ve ulaşılabilir bir hizmet sunuyoruz. Kanser teşhis merkezimiz sayesinde kanser taraması, danışmalık ve eğitim faaliyetlerini aksatmadan yürütüyoruz. Erken teşhis ve tanının önemi çok büyüktür. Ülkemizde olduğu gibi Yozgat’ta da kanser tarama kampanyaları yapılmakta, kanser konusunda halkımızın bilinç düzeyi arttırılmaktadır” dedi.

“ERKEN TEŞHİSLE HERKES KENDİNİ KURTARABİLİR”

Kanserin çağın hastalığı olduğunu söyleyen Milletvekili Abdulkadir Akgül, “Kanser çağın hastalığı, inşallah erken teşhisle herkes kendini kurtarabilir. Başta sigara kullanmamalıyız. Ben 3-6 ayda bir kontrollerimi yaptırıyorum. Geç kalmamak için herkesin mutlaka kontrollerini yaptırması gerekiyor. İmkânlarımız geniş. Bizler her alanda olduğu gibi sağlık alanında da Yozgat için gece gündüz çalışmaya hızla devam edeceğiz. Hepinizi saygılarımla selamlıyor, tüm hastalara acil şifalar diliyorum” şeklinde konuştu.

“KOCAMAN BİR AİLEYİZ”

Yozgat Kanser Hastaları Moral ve Motivasyon Derneği Başkanı Ayşe Yurdagül ise, “Kanser tedavisi olan bir hastalıktır” dedi. Konuşmasında dernek olarak acıları değil mutlulukları paylaştıklarını ifade eden Yurdagül, “Dernek üyelerimiz olarak kocaman bir aileyiz. Her zaman birbirimizin destekçisiyiz, bizlere destek veren herkese teşekkür ediyorum” diyerek konuşmasını tamamladı.

Konferansın ikinci bölümünde, Yozgat Şehir Hastanesi Onkoloji Hekimi Uz. Dr. Kerem Oruç ve Kemoterapi Servisi Sorumlu Hemşiresi Mevlüde Hökelekli Ekici de kanser hakkında ve Yozgat Şehir Hastanesi onkoloji servisi hakkında bilgiler verdi. Yozgat Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (Ketem) hemşiresi meme kanseri konusunda katılımcıları bilgilendirdi.



3 saat süren program Yozgat Kanser Hastaları Moral ve Motivasyon Derneği üyelerinin kansere yakalanışları ve bu süreçte yaşadıklarını anlatmasıyla tamamlandı.