Eğitim İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Sedat Tuygun, yeni eğitim ve öğretim döneminde eğitim emekçilerine çağrıda bulunarak, hakların ancak örgütlü mücadeleyle kazanılabileceğini vurguladı.

Tuygun açıklamasında, “Yeni eğitim ve öğretim dönemine, haklarımız ve geleceğimiz için daha güçlü başlıyoruz. Biz eğitim emekçileri biliyoruz ki haklarımız, ancak birlikte omuz omuza mücadele ettiğimizde kazanılır. Eğitim İş, Cumhuriyet’in aydınlanmacı değerlerini savunan, emeğin onurunu koruyan ve Türkiye’nin dört bir yanında eğitim emekçilerinin sesi olan en büyük eğitim sendikasıdır. Bugüne kadar her kazanım, örgütlü gücümüzün ve dayanışmamızın ürünü olmuştur. Bu dönemde de aynı kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz” dedi.

Eğitim emekçilerinin sorunlarına dikkat çeken Tuygun, emeği görmezden gelenlere karşı en güçlü yanıtın örgütlü mücadele olduğunu belirterek, “Bizler, Cumhuriyet’in ışığını taşıyan eğitimciler olarak, yalnızca kendi haklarımız için değil, ülkemizin aydınlık geleceği için de mücadele ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Sedat Tuygun, tüm eğitim çalışanlarını Eğitim İş çatısı altında birleşmeye davet ederek şu ifadelere yer verdi:“ Birlikten doğan gücümüzü büyütmek, emeğimizin karşılığını almak ve çocuklarımıza hak ettikleri laik, bilimsel, çağdaş, kamusal, parasız ve karma eğitimi sunmak için sen de aramıza katıl, bu mücadelede yerini al. Çünkü yalnızca birlikteysek güçlüyüz, yalnızca birlikteysek kazanırız. Eğitim-İş’e üye ol, Cumhuriyet’ten ve emekten yana olan saflarımızı güçlendir!”