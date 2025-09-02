Kayseri’nin Talas ilçesinde tartıştığı şahıs tarafından defalarca bıçaklanan bina görevlisi hayatını yitirirken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Şahsın görevliyi eşinin yanında defalarca bıçakladığı anlar kameralara yansıdı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Uçar Sokak üzerinde gerçekleşen olayda, iddiaya göre bina sakini B.B. ile bina görevlisi B.A. (38) arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesinin ardından B.B. eline geçirdiği ekmek bıçağı ile bina görevlisi B.A.’yı defalarca bıçakladı. Gerçekleşen acı olayda B.A. aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan B.A. ekiplerin olay yerindeki ilk müdahaleden sonra ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırıldı. B.A., yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.