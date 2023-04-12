Çeşitli yerlerde maruz kaldığımız ve belki de farkında olmadan kullandığımız kısa cümle üzerinden sınanmaya başladık.

İnsan gibi sevmek. İnsan gibi konuşmak. İnsan gibi dinlemek. İnsan gibi çalışmak. İnsan gibi olmak.

Kime söylenirse söylensin bir tarafta insanı yüceltirken bireyi oldukça küçülten çok az şey duydum. İnsan bu kadar mükemmelse bireyler neden insan gibi olmak üzerinden sorgulanır ki? Bu durumda sosyal ve psikolojik boyutta da çok sağlıklı bir kullanım olmadığı aşikar. Kabul edilir değil. Ne kullanalım ne de biri tarafından kullanılmasına göz yumalım.

Nur topu gibi bir yenilik

Nereden çıktığı konusunda araştırmaya gerek olmasa da bu iki kelime üzerinde tartışacak neyse ki pek çok yeniliğimiz var. Üstelik artık bireyleri değil, tüm dünyayı ilgilendiriyor. Belki bireyler üzerinden sorgulamayı bırakır, teknoloji konusunda biraz araştırmaya başlarız. Çünkü yapay zeka gerçeği, teknolojinin geldiği son nokta ve yeni bir çağın ilk adımı. Nur topu gibi bir yenilik..

Akıllı ve bilmiş, dört dörtlük, uyumlu, konuşuyor, dinliyor, çözüm üretiyor, üstelik hiçbir mimik-duygu sorunu yaşamıyor desek eksik olmaz. “İnsan gibi” yani. Çok mu söylendik, çok mu istedik bilmiyorum..

Yapay zeka, gösterdiği gelişim ile hem bir tehdit hem de imkan olarak görülüyor. Bu teknolojik yenilik, gelecekte pek çok işin yapay zeka tarafından gerçekleşeceğinin sinyallerini de veriyor. Artık bireylerin yapabileceği olası bir görevi rahatlıkla yapabileceği anlamını taşıyor. Bu gelişmişlik ile ne kadar insan üstü özellikler gösterirsek, gelecekte o kadar yer edinme şansımız olacak demektir. Bunca zaman yaftalandığımız, insan gibi olmanın ötesine geçeceğiz yani şimdi. Bir de hangi tür şanslı dersiniz? İnsan mı, yapay zeka mı?

Belirsizlik ve olasılık sürecindeki karakterler bir kenarda dursun, insanla yapay zeka arasındaki bağ da etkileşim de giderek artıyor. Bu yıl geleceği söylenen GPT-5 (yapay zeka dil modeli) var oluş amacını “insan gibi olmak” şeklinde ifade ediyor. Biz insanoğlu içinden çıkamadığımız sorunlar ve durumlar karşında karmaşıklık yaşarken yapay zeka teknolojisi, karmaşık görevlere etkili ve oldukça hızlı bir biçimde çözüm üretebiliyor, insanlardan daha az enerji ve zaman harcayarak zor problemlerin çözülmesine katkıda bulunabilir hale geliyor.

Yaratıcılık önemli hale geliyor

GPT-5’in amacı insana ihtiyaç duyulmasını önlemek ya da azaltmak olabilir mi dersiniz?

Yapay zeka teknolojisi bugüne kadar bilinenler üzerine çalışabilen bir teknoloji. Bu noktada insanlık için daha fazla rol üstlenmeye yarayan, gelişmiş sistemlere öncülük ederken, onu kullanabilen, uyum sağlayan insanların duyulmamış, özgün ve yaratıcılığın ön planda olduğu fikirleri daha önemli olacak.

Farklı sektörlerde insan ve yapay zeka arasındaki uyum-etkileşim gün geçtikçe artacak.

Uzaktan gerçekleştirdiğimiz her şeyde beden kendini gizler, yani “insan” yok sayılır. Şimdi zamanın getirdiklerini yakalamak için oldukça hızlı koşmak gerekecek. Bedenen uzakta olduğumuz noktada da insanüstü yetenekler sergilememiz gerekecek.

Tüm bunlar gerçekleşirken üzerinde durulması gereken bir detay var.

Sevgili X ve Y kuşağı, Z kuşağının çok uzağında bir zaman tünelinden çıkıp gelmiş gibi hissettiğini ifade eder çoğu zaman. Şimdi aynısını Z kuşağı ve Alfa kuşağının söyleme vakti.

Her çağın getirdiği kültür, hiçbir zaman mükemmelliğe ulaşamayacaktır. Fakat her yeni değişim süreci başladığında bunun farkında olmak, mantık ve dürüstlük algısından uzaklaşmadan bu dönüşümün yasalarına uymak, insanoğlunun arasındaki “uçurum” diye adlandırdığı boşlukları dolduracak, farklı kültürleri, inançları, yaş gruplarını, yetenekleri ulaşmak istedikleri mükemmellik seviyesine yaklaştıracaktır.

Zira düşüncelerimizi alışkanlık ve bağımlılıklarımızdan kurtarmak, her yeni çağın da kendi kanunları olduğunu kabul etmek, bu dönemin insanlarının yaptıklarına ve temsil ettiklerine kulağımızı tıkamadan onlara ve kendimize şans vermek, bizi daha iyi olduğuna inandırmaya çalışan yapay zekadan ayırır, gerçek kılar..