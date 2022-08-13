Yeniliklerle açıldı

Yapılan açılışa, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yozgat Milletvekili Ali Keven, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, CHP İl Başkanı Abdullah Yaşar, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ahmet Gökhan, Güçlü A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Güçlü ve halk katıldı.

Açılış dualar ile birlikte kurdelenin kesimi ile başladı. Daha sonra kurban kesimiyle birlikte halka yemek ikramında bulunuldu. Ardından davetliler açılışı yapılan tanzimi gezdi. »Muhammed Üstüntaş



