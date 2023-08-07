İletişim; kişiler arasında, duygu, düşünce, bilgi, haber alışverişi ile akla gelebilecek her türlü biçim ve yolla kişiden kişiye karşılıklı olarak aktarılmasıdır. Daha basit bir şekilde ifade etmek gerekirse kişilerin birbirlerini anlaması olarak tanımlayabiliriz. Yıllar değiştikçe iletişimde teknolojinin gelişmesi ile birlikte hem gelişti hem de değişti.

İletişim sohbet, muhabbet ve beden diliyle yapılan bir eylemken, teknoloji ile birlikte tercih edilen iletişim biçimi ve tercih edilen mecra da teknoloji ile doğru orantılı olarak değişti. Facebook, Instagram, Twitter, SnapChat, Tiktok ve dahası. İnsanlar bir anda sosyal ağların devasa boyutunda kayboldu. Kendisini ifade etmek ve kendine yeni bir kimlik kazanmak için teknolojinin yarattığı sanal dünyada yaşamaya başladı.

Bireyler sosyal medyada kendine bir profil oluşturup, orada duygularını, öfkelerini, sevinçlerini, nefretlerini ve hissettiklerini çevresiyle paylaşmaya başladı. Oluşturduğu profilde kendini özgürce ifade etme olanağı buldu, kendini güvende hissetti ve insanlarla oradan iletişime geçti. Olumlu veya olumsuz yeni bir kimlik kazandı. Kendini buldu belki de bu ortamda. Oluşturduğu sanal ortamda sanal arkadaşlıklar ortaya çıktı, sohbet muhabbet ortadan kalktı ve iletişimin ruhu canlılığını kaybetti. Doğum günleri sosyal medyadan kutlanmaya, öfkeler sosyal medyadan kusulmaya, yenilen yemekler paylaşılmadan yenilmemeye, gezilen görülen yerler görmek için değil de paylaşılmak için gezilmeye, aynı ortamda bulunulsa dahi telefonlar elden düşmemeye başladı. İnsanlar sanal çevresine paylaşım yapmak için birçok güzelliğin farkına varamadı. İletişim adı altında yaptığımız şeyler aslında iletişimsizliğe sürükledi. Birçok değer ve yargılar unutulmaya başlandı.

Birçok alanda hayatımızı kolaylaştıran teknoloji aslında bizden ne çok şey almış farkında değiliz. Evet teknoloji gelişti fakat kullanım şeklinin yanlışlığı sevgilerin anlamını, duyguların canlılığını değersizleştirdi. Yapay sevgiler, özlemler, kutlamalar, öfkeler oluştu. Aslında bizi biz yapan değer yargılarımız, hissettiklerimiz ve sevgilerimiz teknolojinin sınırsız dünyasında kayboldu. Anlaşılan o ki teknoloji sosyal ağları geliştirirken yanlış kullanım sonucu insanları ise iletişimsizleştirdi.

Teknoloji gelişirken senin iletişim düzeyin gelişti mi? Düşünmeni istedim.

