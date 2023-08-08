Adını duyunca bir hoş olurum
Sürmeli kalenin sürmeli kızı
İnan ki içmeden sarhoş olurum
Sürmeli kalenin sürmeli kızı
Kısmet ise gelir Şamdan Yemenden
Kadir Mevlam ayırmasın tez elden
Seni seven yiğit düşürmez dilden
Sürmeli kalenin sürmeli kızı
Ey esmer güzeli huri bakışlı
Ceylan yürüyüşlü keklik sekişli
Ok gibi kirpikli yay gibi kaşlı
Sürmeli kalenin sürmeli kızı
Ne olur boş yere üzme kendini
Yıkacaksın gözlerimin bendini
Arayanlar bulur elbet dengini
Sürmeli kalenin sürmeli kızı
Bende senin gibi çok acı çektim
Ağladım hıçkırdım gözyaşı döktüm
Geleceksin diye yollara baktım
Sürmeli kalenin sürmeli kızı
Elini tutacak el mi kalmadı
Dilini tutacak dil mi kalmadı
Dünyada sevecek kul mu kalmadı
Sürmeli kalenin sürmeli kızı
Sende ki o gözler Allah vergisi
Güzele bakmanın olmaz sorgusu
Bozulmamış saçlarının örgüsü
Sürmeli kalenin sürmeli kızı
Bence yakışmıyor bu hüzün sana
Dileğim dünyada gül kana kana
Beyaz gelinlik giy yak ele kına
Sürmeli kalenin sürmeli kızı
Çok acı çekmişsin bence de malum
Benim de sen gibi perişan halim
Dünya acımasız insanlar zalim
Sürmeli kalenin sürmeli kızı
Gel Âşık İdris’e etme eziyet
Karamsar duruşun bu ne vaziyet
Şiirler yazarsın elde meziyet
Sürmeli kalenin sürmeli kızı