Sorgun’da (A.A) isimli şahsın evinde ruhsatsız tabanca ve av tüfeği bulundurduğu üzerine evde arama yapan jandarma ekipleri şahsı gözaltına aldı.

Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 02 Ekim 2023 günü şahsın evine operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda (A.A) isimli şahıs evinde yakalanarak gözaltına alınmış olup, şahsın evinde yapılan arama neticesinde; 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet silah gövdesi ve şarjörü, 50 adet 9 mm. çapında tabanca mühimmatı, 72 adet av tüfeği kartuşu, 1 adet pala ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlemler devam ediyor. (Alpaslan Demir)