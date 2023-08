Sevmek mi? sevilmek mi?

Sevgi dünya da var olan en güzel ve anlamlı hislerden bir tanesi değil midir? Bir kişinin sizi sevmesi, size değer vermesi belki de dünya içerisindeki en güzel duygulardan bir tanesidir. Sevmek ne güzel bir duygu sizce de öyle değil mi?

Sevgi, sadece insana ait olan bir duygudur. Bu duyguyu, en güzel haliyle yaşayabilen sadece insanoğludur.

İnsan birçok şeyi sevebilir. Yemek yapmayı sevebilir, çalışmayı sevebilir, kırmızı rengi sevebilir, gökyüzünü sevebilir, bir kuşu bir bebeği sevebilir, ağaçları, hayvanları, bitkileri sevebilir...

Dönüp kendimize neleri ve kimleri seviyoruz diye sorduğumuzda hepimizin öncelik sırasına göre ilk önce en yakınlarımızdan başlayarak bir sürü kişi sayabiliriz. Sadece kişileri değil bir çok canlıyı, cansız olan objeleri, taşı duvarı, belki küçük bir kağıt parçasını sevebiliriz. Anlam yüklediğimiz her şeyi severiz aslında baktığımız zaman. İnsanoğlu bu kutsal duyguyla dokunduğu pek çok şeyi iyileştirir. Mesela bir çiçek düşünün, bu çiçeği ektiniz onu suladınız, temizlediniz, onunla gelip gidip konuştunuz çiçeğe bir insan gibi davranıp sevgi gösterdiniz. Çiçek zamanla açıldı, büyüdü siz onunla ilgilendikçe çiçek çok daha canlı bir hal aldı. Öte yandan da aynı çiçeği düşünün ve onu ektiniz ama hiç bir ilgi göstermediniz büyüdü ama ilgilenmediniz, çiçeğe sevgi göstermediniz işte o zaman o çiçek kurudu ve soldu. İnsanoğlu da böyledir işte sevgi gördüğü yerde kalmak ister, sevmek sevilmek ister. Sevgi görmediği yerde bir an olsun durmak istemez, bir çiçek gibi solar gider. Oysa insanoğlunun kalbine giden yol aslında sevgiden ve ilgiden geçmiyor mu? Hayatın her alanında annemizi, babamızı, kardeşimizi, eşimizi severiz onlara değer veririz. İlk sevgiyi ailemizden görürüz. Sadece annemizi, babamızı, eşimizi sevmeyiz, hayvanları da severiz. Öyle büyük ve güçlüdür ki var olduğumuz sürece en anlamlı duygudur sevgi, insanoğlu var olduğu sürece öyle de olmaya devam edecek hiç şüphesiz. Sevgi sevdikçe sevildikçe anlam kazanmaya başlar. İnsanı insan yapan bir duygudur aslında. İnsanlar sevgilerini gösterirken sevgi görmekte ister. Sevgi merhameti doğurur, şefkati doğurur, insan sevdikçe güzelleştirir etrafını, aynı zamanda sevildikçe de kendi güzelleşir, yüzünde güller açar, mutluluk saçar etrafına. Sevgi bizleri biz yapan bu duygunun adıdır… Sevdiğinizi kaybetmemek için sevin, sevginizi bir ömür kalbinizin üzerinde taşıyın…

Diyeceğim o ki;

Sevgi kundaktaki bebeğe de, 80 yaşındaki nineye de gösterilir. İnsanoğlu hangi yaşta olursa olsun açtır sevgiye…..

Ne demiş Can Yücel;

Ve her şeyi öğrendiğin kadar bilirsin bunu da öğren,

Sevdiğin

Kadar

Sevilirsin…