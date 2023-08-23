Gönlümdeki mevsim kışa dönerken

Saçım kır çiçeği açmış bilmedim

Bendeki cevherin feri sönerken

Dert ortağım dostlar kaçmış bilmedim

Varıp aynalara baktım bu sabah

Demek şu gördüğüm yüz benim eyvah

Geçmişi düşündüm çektim bin kez ah

Gençlik bizden çoktan geçmiş bilmedim

Gözlerim istiyor coşup çağlamak

İçimden geçiyor her gün ağlamak

Bir ahu gözlüye gönül bağlamak

Şimdi bizim için suçmuş bilmedim

Bir zaman boş verdim aşkın demine

Ben kendi kendimi çektim yemine

Binmek ister idim aşkım gemine

Sevgisiz seyahat hiçmiş bilmedim

Aşık İdris senden umut mu keser

Lal olmuş dilleri konuşmaz susar

Söylesen nazlanır demezsen küser

Güzel kahrı çekmek güçmüş bilmedim