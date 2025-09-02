Memur ve memur emeklisi 8. Dönem Kamu Toplu İş Sözleşmesi'nden yüzde kaç zam alacağını duyurdu.

SSK'lı, Bağ-Kur'lu, memur ve memur emeklisi Ocak ayında ne kadar zam alacağı merak konusu olurken SGK Uzmanı Murat Göktaş, , "Seyyanen zam mümkün değil" diyerek o detayı vurguladı.

Ocak Ayı Maaş Tablosu

SSK'lı, Bağ-Kur'lu ise Temmuz ayında 6 aylık enflasyon farkına göre yüzde 15,75 oranında zam almıştı. Yeni yılda ne kadar zam alacağını merak eden milyonlarca emekli yeni zam tablolarını bekliyor.

Emekli Seyyanen Zam Uygulanacak mı?

SSK ve Bağ-Kur emeklisi için durumun farklı olduğunun söyleyen Göktaş, 6 aylık enflasyon farkını zorunlu olarak aldıklarını bunun üstünde bir zam için yasal düzenleme yapılması gerektiğini söyledi. SSK ve Bağ-Kur emeklisi için seyyanen zam ihtimalini değerlendiren Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Seyyanen zam ihtimali yok. Çünkü, seyyanen zam verdiğiniz zaman en düşük alan ile en yüksek alana aynı oranda sabit zam yapılması anlamına geliyor. Aradaki makas yavaş yavaş kapanıyor ve arada huzursuzluğa yol açıyor. Bunun için seyyanen zam çok istisnai durumlarda uygulanıyor. Genelde oransal olarak zam veriliyor"

En Düşük Emekli Aylığı Ne Kadar?

En düşük emekli aylığı için yasal düzenlemenin gerektiğini bildiren Göktaş, "Muhtemelen en düşük emekli aylığının çok düşük olduğuna dair tartışmalar başlayacak Ocak ayında. Hükümetin en düşük emekli aylığını düzenleme gibi bir zorunluluğu yok. Ama son iki dönemde en düşük emekli aylıkları enflasyon farkına göre zamlandı, önümüzdeki süreçte de yine aynısı olabilir" ifadelerini kullandı.