Marika Özbir, Kürt mafya babası olarak bilinen İdris Özbir’in eşi olarak tanınıyor. Yunan asıllı olan Marika Özbir, eşinin Karslı olmasından dolayı Kürt olabileceği ihtimaliyle gündeme geliyor. Eşinin vefatının ardından ailesiyle birlikte medyada sıkça yer alan Özbir, yorum yapmaktan kaçınan isimlerden biri olarak biliniyor.

Marika Özbir’in 4 erkek ve 2 kız çocuğu bulunuyor. Çocuklarının isimleri Ali Özbir, Rüstem Özbir, Murat Özbir, Doğan Özbir, Kudret Özbir ve Şafak Özbir olarak kaydedildi. Ailenin bazı fertleri medya ve turizm sektöründe faaliyet gösterirken, Esra Erol’un eşi Ali Özbir’in başarıları da dikkat çekiyor.

Marika Özbir, yakın geçmişte bir kazaya karıştı. Yol kenarında beklerken, alkollü bir sürücünün çarpması sonucu zarar gördüğü belirtiliyor. Kazanın ardından aile, kamuoyunda araştırmalara konu oldu. Esra Erol zaman zaman programlarında Marika Özbir’e selam ve hürmetlerini iletirken, halk da bu şekilde Marika Özbir’i tanıma fırsatı buluyor.

Vefat eden İdris Özbir, akciğer kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi. Hayatı boyunca çek ve senet tahsilat işlemleri nedeniyle hapis cezası almıştı. Ailesi ise hem medyada hem de gündelik yaşamda dikkat çeken bir profil sergiliyor.

Marika Özbir, eşi ve çocuklarıyla birlikte gündemde kalmaya devam ediyor. Kamuoyunda aile fertlerinin iş ve medya yaşamları sıkça araştırılırken, Marika Özbir kendisiyle ilgili açıklamalarda bulunmaktan uzak duruyor. Kazadan sonra yaşanan gelişmeler ve ailenin medyadaki görünürlüğü, toplumda geniş yankı bulmaya devam ediyor.