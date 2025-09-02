Aynı şehirde bir gün içinde gerçekleşen üç ayrı bıçaklı kavgada üç kişi hayatını yitirdi. Peş peşe gelen cinayetler endişe konusu olurken, olaylarla ilgili soruşturma gerçekleştirildi.

Kayseri’de bir gün içerisinde gerçekleşen üç ayrı bıçaklı saldırıda üç kişi hayatını yitirdi.

Talas ve Kocasinan ilçelerinde gerçekleşen olaylar kentte büyük endişe yarattı.

Bina Görevlisi Öldürüldü

İlk olay Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Uçar Sokak’ta yaşandı. İddiaya göre, bina sakini B.B. ile bina görevlisi B.A. (38) arasında tartışma yaşandı. Kısa zamanda alevlenen tartışmada B.B., eline geçirdiği ekmek bıçağıyla bina görevlisini defalarca bıçakladı.

Ağır yara alan B.A., sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırıldı. Doktorların bütün çabalarına rağmen B.A. kurtarılamadı. Olaydan sonra saldırganın, kanlı kıyafetleriyle sigara içtiği anlar çevrede kaydedildi.

Taksi Şoförü Hayatını Yitirdi

Akşam saatleri civarında ikinci kanlı olay Kocasinan ilçesi Doğu Terminali Kümeevleri’nde gerçekleşti. Daha önceden aralarında husumet bulunan M.D. ile H.Ş. arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda H.Ş., yanında taşıdığı bıçakla M.D.’yi karnından yaraladı.

Yabancı Uyruklu Kişiye Saldırı

Aynı günün akşam saatlerinde üçüncü olay yine Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi Fark Sokak’ta gerçekleşti.

Vatandaşlar, A.H. isimli yabancı uyruklu kişiyi sokak ortasında bıçaklanmış halde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı şahsı Kayseri Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak A.H. de hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.