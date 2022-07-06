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Makine satın alımı

Akdağmadeni Tarım ve Orman Bakanlığı İlçe Müdürlüğü Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları tarafından katı dağıtım römorku ve taş toplama makinesi satın alınacaktır.

06 Temmuz 2022 Çarşamba 09:11
Makine satın alımı

1 Adet 10 Tonluk Katı Dağıtım Römorku Ve 1 Adet 175 'lik Taş Toplama Makinesi Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
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