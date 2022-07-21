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Araç kiralama

Yerköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları tarafından araç kiralama hizmeti alınacaktır.

21 Temmuz 2022 Perşembe 10:37
Araç kiralama

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Yozgat İli Yerköy İlçesi Taşımalı Eğitim Kapsamındaki Öğrencilerin Yerleşim Birimlerinden Taşıma Merkezi Okullara Taşınması İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
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Anahtar Kelimeler:
Araç Kiralama
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