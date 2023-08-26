Başkanlığını Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gönül Kaya Özbağ’ın yapmış olduğu kısa adı KÖGYAR-DER olan Kocaeli Öğrenim Gençliğine Yardım Derneği başkan ve yönetimi, ülke genelinde şehitler adına kurduğu kütüphanelerle tanınan ve Körfez’de Yayınlanan Bizim Gazete’nin Genel Yayın Yönetmeni hemşerimiz Gazeteci-Yazar Mustafa Eranıl’a başarılı çalışmalarından dolayı plaket takdim ettiler.

Eranıl’ı gazetenin idari bürosunda ziyaret eden Başkan Özbağ ve yönetim kurulu üyeleri, kütüphane konusunda ki çalışmaları; eğitime sağladığı katkılar; kent yaşamına değer katmasından dolayı plaket takdim ettiler. Kendisini ziyaret ederek plaket takdiminde bulunan Başkan Özbağ ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ettiğini belirten Eranıl ise, mutlu olduğunu dile getirerek, ‘Benim için anlımla bir ziyaret ve plaket oldu. Dernek başkanlığı vazifesine geldikten sonra çok önemli hizmetlere imza atan bilim kadını değerli hocamız ve Sayın Prof. Dr. Gönül Kaya Özbağ’a teşekkür ederim. Yönetim kurulu üyelerine başarılar dilerim” dedi. Haber Merkezi