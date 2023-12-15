Yozgat’ta hırsızlık suçundan 26 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari hükümlü yakalandı.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığınca, adli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik 15 Aralık 2023 tarihinde; Yozgat merkezde annesinin ikametine gece geç saatlerde geleceği haberinin alınması üzerine yapılan çalışmalar çerçevesinde hakkında “Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan toplam 26 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan H.B. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Yakalanan ve gözaltına alınan H.B. isimli şahıs Adli Makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, adli makamlarca aranan şahısların yakalanmasına yönelik mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.Kaynak: Haber Merkezi