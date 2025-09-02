Yozgat Bozokspor, 1996 doğumlu orta saha oyuncusu Caner Koca ile anlaşma sağladı.

Fenerbahçe altyapısından yetişen ve Ümit Milli Takım forması da giymiş olan Caner Koca, kariyerinde Fenerbahçe, Samsunspor, Kırklarelispor, Sakaryaspor, Şanlıurfaspor, Karacabeyspor ve son olarak TFF 2. Lig ekiplerinden Isparta 32 Spor’da forma giydi.

Orta sahadaki dinamizmi ve tecrübesiyle Yozgat Bozokspor’a katkı sağlayacak Caner Koca için kulüp yetkilileri, “Takımımıza güç katacak oyuncumuza aramıza hoş geldin diyoruz” ifadelerini kullandı.