Meclis salonunda yapılan toplantıda 3 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Gündemin birinci maddesinde, İl Özel İdaresinin genel iş ve yürütülmesine ilişkin Mülkiye Müfettişi Gülhani Ozan Sarı tarafından hazırlanan ve 2020-2025 mali yıllarını kapsayan teftiş raporu, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 38. maddesinin 5. fıkrası gereğince İl Genel Meclisinin bilgisine sunuldu. Müfettiş Sarı tarafından hazırlanan rapor, meclis üyelerine okunarak bilgi verildi.

Gündemin ikinci maddesinde, Yenifakılı ilçesinde mütevelli heyetinde görev yapan Sayım Dağ’ın, Yenifakılı Belediye Meclisinde yapılan seçimle belediye başkanı seçilmesi nedeniyle heyetten istifa etmesi görüşüldü. Boşalan üyeliğe, yapılan seçim sonucunda Hakkı Dağlı getirildi.

Toplantının son gündem maddesinde ise Sarıkaya ilçesindeki köylerde bulunan ilköğretim kurumlarının genel durumuna ilişkin Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu Başkanvekili Muhammet Dündar tarafından hazırlanan rapor okundu.

Raporda, ilçede 6 lise, 17 ilkokul, 9 ortaokul, 5 imam hatip ortaokulu, 2 anaokulu, 4 kurs merkezi, 2 motorlu taşıt sürücü kursu, 1 rehabilitasyon merkezi ve 1 özel öğretim kursunun bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Fatih Ortaokulunun yıkım kararı sonrası kapatıldığı, Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulunun yeniden yapım kapsamında yıkılıp aynı binada eğitim verdiği belirtildi. Bu nedenle Fatih Ortaokulunun bulunduğu mahallede yeni okul yapılmasına ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

Raporda ayrıca Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulunun artan öğrenci sayısı nedeniyle ihtiyaçlarının karşılanmasında zorluk yaşandığı, okul bahçesinde çevre düzenlemesine ve dış cephe yalıtımına ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

Atatürk İlkokulunun bahçesinde dolgu çalışması ve kilit taşı döşenmesi gerektiği, okulun dış cephe boyası, iç tadilatları ve petek değişimlerinin yapılmasının önem arz ettiği kaydedildi. Yavuz Selim İlkokulunda ise tuvaletlerin okul dışında bulunduğu, bu nedenle yeni düzenleme yapılmasının zorunlu olduğu belirtildi.

Okullarda eskiyen Atatürk büstlerinin yenilenmesi, Şehit Metin Arslan İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde spor alanı oluşturulması ve Özel Eğitim Uygulama Okulunun bahçe duvarındaki çatlakların onarılması gerektiği raporda yer aldı.

Komisyon raporunda, ilçedeki okulların 2024-2025 eğitim ve öğretim yılına hazırlık kapsamında boya, tadilat ve basit onarımlara ihtiyaç duyduğu; bu çalışmaların okul müdürlükleri ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünün imkanları dahilinde yürütüldüğü aktarıldı.