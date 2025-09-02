Valilikten yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının 30°C’nin üzerine çıktığı, nem oranının ise yüzde 30’un altına düştüğü belirtilerek, bu şartların yangın riskini büyük ölçüde artırdığı ifade edildi.

Ateş Yakmaktan Kaçının

Vatandaşların ormanlık alanlarda ateş yakmaktan kaçınmaları gerektiği vurgulanan açıklamada, cam ve yanıcı maddelerin doğaya bırakılmaması istendi. Ayrıca, şüpheli bir durum görüldüğünde 112 Acil Çağrı Merkezi’nin aranması gerektiği hatırlatıldı.

"Doğa Bizim Evimiz"

Valilik, ormanların korunmasının toplumsal bir sorumluluk olduğuna dikkat çekerek, “Unutmayalım, doğa bizim evimiz, onu korumak hepimizin sorumluluğu” mesajını paylaştı.