Yozgat Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Kazım Arslan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 12 gündem maddesi görüşüldü.

Su Ücret Tarifesi İkinci Oturuma Bırakıldı

Toplantının birinci gündem maddesinde su ücret tarifesi ele alındı. Konunun, kurulacak komisyonun çalışmasının ardından hafta içi yapılacak ikinci oturumda görüşülmesine karar verildi.

Okul Servisi Ücretlerine Düzenleme

İkinci gündem maddesinde okul servisi ücret tarifeleri belirlendi. Buna göre; sabah-akşam etütlü ve sabah-akşam tek servis bin 750, sabah-öğle-akşam yemekli 2 bin 250, okul öncesi ana sınıfı ve Kur’an kursu personeli 3 bin, Yozgat-Yerköy 4 bin, Yerköy-Yozgat 3 bin, Yozgat-Sorgun 3 bin ve Sorgun-Yozgat 3 bin lira olarak kabul edildi.

Yönetmeliklerde Güncelleme

Toplantıda ayrıca HO plaka yönetmeliğinin güncellenmesi karara bağlandı. Destek Hizmetleri, Fen İşleri, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlükleri’nin görev ve çalışma yönetmelikleri güncellendi.

İndirim Kararları

Mahalle muhtarlarının belediye tesislerinden yüzde 10, şehit aileleri ve gazilerin ise yüzde 20 indirimli yararlanması kararı alındı.

Hayvan Koruma Birliği ve İçkili Mekan Düzenlemesi

Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği üyeliğine Nuri Genç seçildi. İçkili mekanlara yer belirlenmesi konusunda ise komisyon kurulmasına karar verildi. Konu, ikinci oturumda görüşülecek.

Toplantıda ayrıca kamulaştırma işlemleri ile imar tadilatları da ele alındı.