Ne acayip dünya böyle

Gelen ağlar giden ağlar

Dört yanıma baktım şöyle

Her gülen yeniden ağlar

Bebek dünyaya gelirken

Kucaklarda sevilirken

Vadesi yetip ölürken

Ruh ezada beden ağlar

Kor ateşte erir demir

Kül olur yanınca kömür

Bir gün son bulunca ömür

Düğün bayram eden ağlar

Gazel döker bahçe bağlar

Irmak hazin hazin çağlar

Dertli derdi için ağlar

Kim ne bilsin neden ağlar

Bu ağlayan kimin neyi

Görmedim gülen kimseyi

Saray da paşası beyi

Dağda koyun güden ağlar

Akıllıda divanede

Ağlaşır bir bahanede

Hapisler hapishanede

Üstelik hapseden ağlar

Âşık İdris eni sonu

Giyersin bir bezden donu

Ayın beşi ya da onu

Yurdunu terk eden ağlar