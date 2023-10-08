Ne zaman nerede ansam adını
Akar gözlerimden sel garip garip
Alamadım şu dünyanın tadını
Bekletme yolları gel garip garip
Dağlar var ki yücesine çıkılmaz
Nehir var ki suyu pistir bakılmaz
Sevgi var ki ömür boyu bıkılmaz
Ayda bir selamı sal garip garip
Yazarım pusulam ulaşır dosta
Gam yükünü çeken olmaz mı hasta
Gülüp oynasam da yüreğim yasta
Sinemde esiyor yel garip garip
Selam edin boyun bükmesin hele
Gözyaşlarım akar dönüşür sele
Bülbülün hasreti bir gonca güle
Uzanır yoluma dal garip garip
Akar kızıl ırmak suları çağlar
Elbet güz gelince bozulur bağlar
Set olmuş önümde var sıra dağlar
İdrisim lal olmuş dil garip garip