Ne zaman nerede ansam adını

Akar gözlerimden sel garip garip

Alamadım şu dünyanın tadını

Bekletme yolları gel garip garip

Dağlar var ki yücesine çıkılmaz

Nehir var ki suyu pistir bakılmaz

Sevgi var ki ömür boyu bıkılmaz

Ayda bir selamı sal garip garip

Yazarım pusulam ulaşır dosta

Gam yükünü çeken olmaz mı hasta

Gülüp oynasam da yüreğim yasta

Sinemde esiyor yel garip garip

Selam edin boyun bükmesin hele

Gözyaşlarım akar dönüşür sele

Bülbülün hasreti bir gonca güle

Uzanır yoluma dal garip garip

Akar kızıl ırmak suları çağlar

Elbet güz gelince bozulur bağlar

Set olmuş önümde var sıra dağlar

İdrisim lal olmuş dil garip garip