Ne zaman nerede ansam adını 
Akar gözlerimden sel garip garip 
Alamadım şu dünyanın tadını
Bekletme yolları gel garip garip 

Dağlar var ki yücesine çıkılmaz
Nehir var ki suyu pistir bakılmaz
Sevgi var ki ömür boyu bıkılmaz
Ayda bir selamı sal garip garip 

Yazarım pusulam ulaşır dosta
Gam yükünü çeken olmaz mı hasta
Gülüp oynasam da yüreğim yasta
Sinemde esiyor yel garip garip

Selam edin boyun bükmesin hele 
Gözyaşlarım akar dönüşür sele
Bülbülün hasreti bir gonca güle
Uzanır yoluma dal garip garip 

Akar kızıl ırmak suları çağlar
Elbet güz gelince bozulur bağlar
Set olmuş önümde var sıra dağlar
İdrisim lal olmuş dil garip garip