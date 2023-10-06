Ab-ı hayat diye bade verdiler

İçtim bir yudumu asit emmoğlu

Âşık oldum makaraya sardılar

İnsanlar ne kadar basit emmoğlu

Sanki yüreğimde ocak yanıyor

Bilmeyenler beni deli sanıyor

Kimi kıskanıyor kimi kınıyor

Herkeste bir başka kasıt emmoğlu

Şiir harmanında görmedim hasat

Ruhum divanedir ilhamım kesat

Kimi gıpta eder kimisi fesat

Sanırlar bu âşık mesut emmoğlu

Aşığın yüreği meydan cengidir

Akan kanlar Kızılırmak rengidir

Gönül kimi sever ise dengidir

Oda sevenlere kısıt emmoğlu

Bir tebessüm aldı beni götürdü

Şiir oldu başköşeye oturdu

Şairlik başıma neler getirdi

Anladım bu âlem fasit emmoğlu

İdris'im sevdama verdiğim değer

Gönlümde sönmeyen ateşmiş meğer

Söz verdim sevdiğim üzersem eğer

O gün son suyumu ısıt emmoğlu